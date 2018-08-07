"رى أسوان" تعلن خطة تطهير 120 كيلومترا من الترع العمومية من الحشائش

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الموارد المائية والرى بأسوان، أن هناك خطة سنوية لتطهير الترع العمومية على مستوى انحاء المحافظة من خلال إزالة الحشائش والأشجار التى تعمل على إعاقة سريان المياه إلى نهايات الترع مما يؤدى إلى خلل فى توصيل المياه للعديد من المشروعات الصناعية والأراضى الزراعية، لذا فتستهدف هذه الخطة تطهير الترع العمومية بأطوال 120 كيلومترا، موضحا أنه يتم صيانتها خاصة فى فترة الصيف.

وأشار مدير عام الرى بأسوان، لـ"اليوم السابع" إلى أن من أهم هذه الترع الرئيسية بالمحافظة ترعة كاسل التى تخدم مصنع السكر بكوم أمبو، وترعة وادى النقرة، وترعة الطويسة بوادى توشكى، مشيرا أن آليات تطهير الترع العمومية تكون من خلال التطهير الميكانيكى باستخدام الحفارات لإزالة الحشائش أو عن طريق التطهير البيولوجى من خلال القاء اسماك المبروك الذى يتغذى خصيصا على الحشائش، أومن من خلال التطهير اليدوى بواسطة العمالة.

فى حين أشار المهندس على حنفى، مدير عام رى الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة، إلى أن المديرية بدأت بخطة تطهير المصارف الخصوصية من شهر يوليو الماضى، وبدأت بتطير الترع الصغيرة بمركز نصر النوبة من خلال إزالة الحشائش والأشجار العالقة بالترع والتى قد تؤدى إلى عدم وصول المياه اليها وجفافها، لذا يتم وضع خطط لأزالتها بصفة دورية حتى تتمكن الترع الصغيرة من رى الأراضى الزراعية.

وأوضح أن الخطة تستهدف مختلف مراكز المحافظة إلا أن المرحلة بدأت بتطهير مصارف مركز نصر النوبة، يلى ذلك تطهير مصارف مركز كوم أمبو.