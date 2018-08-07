رسالة والد سمر ورائف بدوى: توبوا إلى الله.. لا أمريكا ولا هيومان رايتس نفعينكم

كتب خالد إبراهيم

فى ظل خطوات المملكة العربية السعودية، واستدعاء الرياض سفيرها في كندا، واعتبار السفير الكندى غير مرحَّب به وتجميد العلاقات التجارية والاقتصادية معها، بسبب موقف كندا ومطالبتها بـ "الإفراج الفورى" عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدنى، ظهر والد الناشطين السعوديين سمر ورائف بدوى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يدعوهما إلى "التوبة" بعد الأزمات المتتالية بسبب نشاطهما مع بعض المنظمات الأمريكية والأوروبية .

رسالة والدها ... pic.twitter.com/FPDMkEIjgg — عبدالعزيز بن سمران (@sang20001) August 7, 2018

وقال بدوى فى رسالته، "أبنائى سمر بدوى ورائف بدوى .. أولا أنا أدعوكم إلى التوبة إلى الله .. لأن لا الليبرالية نفعينكم .. ولا أمريكا ولا "منظمة العفو الدولية" ولا الهيومان رايتس وتش .. ولا البرلمان الأوروبى ولا هيلاري كلينتون .. ولا البيت الأبيض .. ولا كندا نفعينكم" .

وأضاف، "ماينفعكم غير العودة إلى الله سبحانه وتعالى .. أنا أسال الله أن تكون هذه ساعة استجابة .. وأسأل الله أن يفتح على قلبوكم يا أبنائى .. وأن يعيدكم إلى الحق .. وأن تصبحوا كما يرضى الله".

ومن جانبه علق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، على هذا المقطع قائلا : "سمر بدوي ناشطة في حقوق الإنسان..تحمل الشهادة الابتدائية..مشكلتها أسرية خلاف مع والدها..والمحاكم المختصة هي جهة اختصاص لاغير..هكذا وجدت مدون عنها العم جوجل ... أنا متأكد لو طلب من سمر بدوى أن تعرف حقوق الانسان ما عرفتها !! .. خلافها انها رافعه دعوى على والدها .. كيف حولها الغرب الى سياسة؟؟ ".

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2018