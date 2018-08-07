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رئيس مصلحة الجمارك الجديد يؤكد أولوية تطبيق نظام "الشباك الواحد"

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:54 م
رئيس مصلحة الجمارك الجديد يؤكد أولوية تطبيق نظام "الشباك الواحد" محمد معيط مع رئيس مصلحة الجمارك الجديد
كتب - أحمد يعقوب
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قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك الجديد أنه سوف يبذل أقصى الجهود الممكنة للإنجاز وتحقيق الأهداف المنوطة بمصلحة الجمارك من أجل مصلحة الوطن.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك على أهمية الدور الوطنى المنوط لرجال الجمارك حماة الوطن فى العمل على تأمين المنافذ والحدود والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومنع دخول المخدرات والأسلحة والمفرقعات وكل ما يمس صحة المواطن وإيقاف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى ثقته الكاملة فى استمرار جهود جميع العاملين بمصلحة الجمارك لتنفيذ خطة الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية بمصر وخاصة تشجيع الصادرات المصرية بجانب دفع عجلة الاستثمار.

وأوضح أنه كواحد من أبناء مصلحة الجمارك يدرك أهمية تطوير العنصر البشرى بمصلحة الجمارك وتحسين بيئة العمل والبنية التحتية ويعلم أغلب المشاكل والمعوقات التى يواجهها العاملين بمصلحة الجمارك وسيعمل جاهدا خلال الفترة القادمة على تحقيق آمالهم ومطالبهم وتوفير التقدير المادى والأدبى المناسب لهم فى ظل الدور الهام والمنوط بهم والذى يليق بجهودهم وتضحياتهم وأنه سيعطى أهمية خاصة لسرعة الإنجاز فى ملفات الترقيات والتسويات والتنقلات والانتدابات والعلاج والمعاشات التكميلى وحل مشاكل الزملاء الذين تم إحالتهم للمعاشات ومراعاة حصولهم على كافة مستحقاتهم.

وأوضح كمال نجم أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ التكليفات الصادرة بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك عن طريق إنجاز مشروع قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية والتطوير التكنولوجى الشامل لآليات العمل بمصلحة الجمارك والربط الإلكترونى مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركى وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية وتبسيط وتوحيد الإجراءات والمعاملات الجمركية بكافة المنافذ وتوفير الوقت وتيسير عمليات التجارة الدولية وزيادة تدفق الاستثمارات وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وعمليات الاستيراد والتصدير ومنع التحايل والتهرب الجمركى وتوفير الحماية للصناعة الوطنية.

 


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