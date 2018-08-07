رئيس كوت ديفوار يصدر عفوا رئاسيا عن 800 شخص بينهم "سيمون جباجبو"

أبيدجان (أ ش أ)

أصدر رئيس كوت ديفوار "الحسن واتارا" عفوا رئاسيا عن نحو 800 شخص محتجزين لدورهم فى الأزمة التى شهدتها البلاد فى أعقاب انتخابات عام 2010، وذلك فى إطار المصالحة الوطنية بالبلاد.

وقال واتارا - خلال خطاب متلفز نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية مقتطفات منه اليوم الثلاثاء، إن من بين الصادر بحقهم العفو الرئاسى السيدة الأولى السابقة "سيمون جباجبو" زوجة رئيس كوت ديفوار السابق "لوران جباجبو" والتى كانت تقضى عقوبة السجن لمدة 20 عاما لإدانتها فى اتهامات من بينها تنظيم العديد من محاولات الاغتيال من أجل إبقاء زوجها فى السلطة.

يشار إلى أن نحو ثلاثة آلاف شخص لقوا حتفهم جراء الاضطرابات التى شهدتها كوت ديفوار عقب رفض لوران جباجبو قبول هزيمته فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى عام 2010 أمام منافسه الرئيس الحالى واتارا.