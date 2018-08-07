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رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ لحضور اجتماعات محافظى البنوك الأفريقية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:54 م
رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ لحضور اجتماعات محافظى البنوك الأفريقية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، متوجها إلى مدينة شرم الشيخ، لحضور الاجتماع السنوى لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية، المنعقد فى دورته الواحدة والأربعين، فى الفترة ما بين 5 إلى 9 أغسطس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتم إنهاء إجراءات سفر مدبولى عبر الصالة الحكومية بالمطار على متن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران.

 

وتستضيف مصر، ولأول مرة، الاجتماع السنوى لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى دورتها الواحدة والأربعين، فى الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2018، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 


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