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رئيس الصين يهنىء منانجاجوا بمناسبة إعادة انتخابة رئيسا لزيمبابوى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:12 ص
رئيس الصين يهنىء منانجاجوا بمناسبة إعادة انتخابة رئيسا لزيمبابوى الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
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هنأ الرئيس الصينى شى جين بينج، رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده لولاية جديدة.

وأعرب بينج - فى رسالة تهنئة لرئيس زيمبابوى نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، عن أمله فى أن تحقق زيمبابوى حكومة وشعبا المزيد من الإنجازات فى التنمية تحت قيادة منانجاجوا.

وأشار إلى أنه يتوقع لقاء نظيره الزيمبابوى الشهر المقبل وتبادل الأفكار بشأن العلاقات الصينية الزيمبابوية عندما يشارك فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى فى العاصمة الصينية (بكين)، معربا عن أمله فى أن يؤدى الاجتماع مع منانغاغوا إلى دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتعاون بين البلدين إلى الأمام وتحقيق المزيد من المكاسب للبلدين والشعبين.

وكانت مفوضية الانتخابات فى زيمبابوى أعلنت فوز "إيمرسون منانغاغوا" بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على 50.8% من الأصوات.

 

 


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