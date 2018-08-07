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دواوين الوزارات× 24 ساعة.. إنهاء استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات× 24 ساعة.. إنهاء استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إعداد محمود طه حسين
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

التعليم العالى

التنسيق ينهى استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

 

 

 

وزارة النقل

وزير النقل يكلف السكة الحديد بتكثيف الرقابة أمام شبابيك التذاكر لمواجهة السوق السوداء

 

التموين

التموين تعلن بدء الأكازيون الصيفى.. وتؤكد: التخفيضات تصل لـ 60%

 

الهجرة

 

وزيرة الهجرة تستقبل وفدا من أعضاء اتحاد المصريين بالخارج

 

الصحة

الصحة تتخذ إجراءات وقائية "مشددة" لمنع تفشى أى أمراض وبائية بين الحجاج

 

السياحة

وزيرة السياحة ونائب رئيس البنك الدولى يبحثان النهوض بالقطاع السياحى المصرى

 

وزيرة السياحة تلتقى مستثمرى جنوب سيناء لبحث سبل تنمية السياحة بالمحافظة

 

وزارة البيئة

البيئة: لا رفع لرسوم النظافة حاليا.. وقانون المخلفات يعرض على البرلمان قريبا

 

وزارة الإسكان

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

 


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