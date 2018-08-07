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حملات تموينية مكثفة بمدينة الحامول استعدادا لعيد الأضحى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:53 ص
حملات تموينية مكثفة بمدينة الحامول استعدادا لعيد الأضحى المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قالت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، إنها أعلنت الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بإنشاء غرفة عمليات، وتكثيف الحملات التموينية بالتعاون مع إدارات الطب البيطرى والصحة على الأسواق ومحال الجزارة، وتنظيم حملات نظافة.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أنها شكلت لجنة لمتابعة توفير السلع الغذائية في الأسواق، مؤكدة أنها ستوفر اللحوم البلدي الطازجة لبيعها بأسعار أقل من الأسواق، بالإضافة لتوفير اللحوم في منفذ القوات المسلحة بالحامول.

وأكدت أنها قررت فتح فصول تقوية بالمدارس للمرحلتين الثانوية والاعدادية بمدرسة الثانوى بنات، وللبنين بمدرسة الحامول الجديدة بنين، بسعر المادة للمرحلة الإعدادية الصف الثالث الاعدادي 20 جنيها بواقع 8 حصص شهرياً، وسعر المادة للمرحلة الثانوية الصف الثاني والثالث 25 جنيها بواقع 8 حصص شهرياً، على أن تبدأ فصول التقوية اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل من الساعة الثانية ظهراً  وحتى الساعة الخامسة ، مساء يوم السبت المقبل، ومن الساعة العاشر صباحاً وحتى الساعة الخامسة  مساء، مطالبة بتسجيل أسماء الراغبين في الالتحاق بفصول التقوية اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري.

 

 


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