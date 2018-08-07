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حصاد الأخبار.. "القومى للمرأة" يسلم 32 ألف شهادة أمان للسيدات حتى الآن

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:30 م
حصاد الأخبار.. "القومى للمرأة" يسلم 32 ألف شهادة أمان للسيدات حتى الآن مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

الانتحار فى المسيحية.. حرام والكنيسة لا تصلى على المنتحر
 

القمص صليب متى ساويرس
 

خطة الحكومة الجديدة للقضاء على انتشار فيروس سى بين المصريين × 6 معلومات
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

وزير النقل: خطة شاملة لإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة التجارة
 

الدكتور هشام عرفات وزير النقل 

 

الأقباط يبدأون اليوم صوم "العذراء" لمدة 15 يوما وسط احتفالات بالأديرة
 

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

 

الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة
 

حالة الطقس 

 

راهب "محاولة الانتحار" مازال بالرعاية المركزة وحالته خطيرة
 

الراهبان أشعياء وفلتاؤس المقارى

 

ننشر أسماء وبيانات 16 مصابا فى حادث انقلاب أتوبيس بمدينة نصر
 

انقلاب أتوبيس 

 

معدل الإنجاب فى مصر سنويا يعادل نصف معدلات أوروبا كلها.. اعرف التفاصيل
 

طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
 

الأحد المقبل.. بدء العمل بمكتب تنسيق القبول فى جامعة الأزهر
 

الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
 
 

وزارة السياحة تدرب ألف عامل بقطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء
 

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة 

 

15 الف صيدلى خريجى كلية الصيدلة من الجامعات المصرية كل عام
 

الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة

 

"الصحة" توزع كتيب إرشادى مجانا على الحجاج لحمايتهم من الأوبئة
 

 

حجاج بيت الله الحرام 

 

الإسكان: جار الانتهاء من تطوير منطقة العشش برأس غارب
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان 

 

وزيرة الهجرة تلتقى الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج
 

 

جانب من لقاء السفيرة نبيلة مكرم الدكتور كرار التهامى الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين
جانب من لقاء السفيرة نبيلة مكرم الدكتور كرار التهامى الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين
 

العمالة المصرية تحتل المركز الثانى بالكويت بعد الهندية
 

محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

القومى للمرأة: تسليم 32 ألف شهادة أمان للسيدات بالمحافظات حتى الآن
 

الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
 

20% من العمالة المصرية فى إيطاليا تعمل فى المطاعم
 

محمد سعفان وزير القوى العاملة

 

وصول مرافقى بعثة الحج من أئمة الأوقاف لمكة وندوات حول المناسك بالمدينة
 

حجاج بيت الله الحرام 

 

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر
 

الدكتور خالد عبد الغفار وزي التعليم العالى والبحث العلمى 

 

دار الإفتاء تنفى استطلاع هلال شهر ذى الحجة وتهيب بعدم نشر الشائعات
 

رؤية الهلال 

 

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 


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