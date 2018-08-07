حصاد الأخبار.. "القومى للمرأة" يسلم 32 ألف شهادة أمان للسيدات حتى الآن

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

القمص صليب متى ساويرس

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

حالة الطقس

الراهبان أشعياء وفلتاؤس المقارى

انقلاب أتوبيس

طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة

حجاج بيت الله الحرام

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

جانب من لقاء السفيرة نبيلة مكرم الدكتور كرار التهامى الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

حجاج بيت الله الحرام

الدكتور خالد عبد الغفار وزي التعليم العالى والبحث العلمى

رؤية الهلال

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان