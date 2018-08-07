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حبس موظف سابق بمدينة الرحاب وساقطة لتسهيل الدعارة بـ7 آلاف جنيه فى الساعة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:58 م
حبس موظف سابق بمدينة الرحاب وساقطة لتسهيل الدعارة بـ7 آلاف جنيه فى الساعة دعارة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس موظف سابق بمدينة الرحاب، وفتاة دعارة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بممارسة وتسهيل الدعارة بالرحاب مقابل 7 آلاف جنيه فى الساعة.
 
كان قد نجح رجال مباحث قيم التجمع الأول من إلقاء القبض على "سمسار عقارات" وساقطة أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بتسهيل ممارسة الدعارة للعرب والمصريين مقابل ٧ آلاف جنيه فى الساعة الواحدة، داخل شقة سكنية بمجموعة 25 بمدينة الرحاب.
 
البداية كانت بورود  معلومات  لرئيس المباحث بقيام سمسار يدعى " أ . ج "،   يقوم باستقطاب الفتيات لراغبى المتعة الحرام وتأجير شقق سكنية داخل مجموعات مدينة الرحاب مقابل ألفين جنيه للساعة بالشقة وخمسة آلاف للفتاة الساقطة بخلاف تجهيز المخدرات والمشروبات الكحولية ومستلزمات أخرى.
 
على الفور تم تحديد الشقة بمعرفة النقيب عبدالرحمن جاد وتم القبض على فتاة متلبسة مع أحد العرب، واعترفت بأنها تحضر بناء على طلب السمسار تليفونيا والذى يمارس أيضا معها الرذيلة بعد انتهاء عملها المشين، موضحة أنها تعرفت عليه بأحد المقاهى وعرض عليها العمل ووفر لها كافة الظروف من أجل كسب المال الحرام.
 
وكما توصلت المباحث أن السمسار كان يعمل سابقا بجهاز الرحاب وتم فصله لسوء سلوكه، كما تم اتهامه سابقا بالتحرش بسيدة أثناء استئجراها شقة، حيث قام المتهم بالعمل داخل مدينة الرحاب بالسمسرة، واستخدام معلومات السكان ومعرفته بالشقق التى يريد ملاكها تأجيرها حيث يتوفر لديه المعلومات الكافية والمؤكدة أثناء عمله بجهاز الرحاب بقسم تسجيل عقود الشقق المستأجرة، واستغل ذلك لتسهيل عمله والاتصال بالعملاء.

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