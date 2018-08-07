حبس محصل مالى اعتدى بسكين على رئيس مجلس اتحاد وموظفين بمنتج سكنى بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس محصل مالى باتحاد ملاك منتجع سكنى 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على رئيس مجلس إدارة الاتحاد بسكين، وإصابة اثنين من موظفى شركته بسبب خلافات مالية.

استعملت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالتهم، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد اعتداء "عبد الستار. س " محصل مالى باتحاد ملاك تجمع سكنى على رئيس مجلس إدارة الاتحاد بسكين، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح، كما أصاب المتهم اثنين من موظفى شركة المجنى عليه، وتمكن عدد من الموظفين من السيطرة عليه وضبطه، وكشفت التحريات أن خلافات مالية وراء ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.