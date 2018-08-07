حبس صاحب جراج 4 أيام لسرقته "توك توك" بالمرج

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، حبس متهم بسرقة "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم "م. ن" صاحب جراج سيارات، وتبين أن لديه قطعة أرض بمنطقة المرج يستخدمها كجراج للسيارات والتكاتك مقابل مبالغ مالية، كما أن المجنى عليه اعتاد منذ سنوات التعامل مع صاحب الجراج، ولكن في الفترة الأخيرة دخل صاحب التوك توك في أزمة مالية مما أضره في المماطلة بسداد إيجار ركن التوك توك داخل جراج المتهم.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم طالب المجني عليه لمدة شهور بإيجار ركن "التوك توك"، ولكن باءت محاولته بالفشل، فقرر سرقة " التوك توك"، إلا أن كاميرات المراقبة فضحت جريمته.