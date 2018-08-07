حبس أحد المتهمين بقتل شاب فى أبو النمرس.. وجهود مكثفة لضبط الهاربين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس أحد المتورطين فى قتل شاب بمنطقة أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان الضحية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى، بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، وبالتحرى تبين أن خلافات حول معاملات تجارية السبب فى مقتل الشاب، وبالتحرى تم الكشف عن هوية أحد الجناة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه.

وقال مصدر أمنى، أنه جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين المتورطين فى واقعة مقتل الشاب، تنفيذًا للإذن الصادر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، والتحرى حول عما إذا كان هناك تعاملات خاصة بتجارة الآثار وراء الواقعة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق نارى، وبالتحرى تبين أن خلافا نشب بين المجنى عليه وآخرين بسبب الخلاف على تجارة الآثار ومبلغ مالى، مما دفعهم لإطلاق النار عليه.