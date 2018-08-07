"تموين القليوبية" يضبط طن دواجن مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التموينية بمحافظة القليوبية برئاسة عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية بمدينة العبور والتى أسفرت عن ضبط طن و50 كيلوجرامًا من الدواجن المجمدة غير مدون عليها أية بيانات بأحد المصانع بمدينة العبور، وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وأكد وكيل تموين القليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل حملة من أعضاء المديرية للمرور على المصانع والمحلات فى إطار خطتها لاستعدادات عيد الأضحى المبارك، واسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع المواد الغذائية بالعبور وبه طن و50 كليو جرام من الدواجن المجمدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى.

وأضاف "عبد الحليم" أنه تم تحرير المحضر اللازم بقسم العبور وإحالة المسئول عن المصنع للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.