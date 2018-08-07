video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين القليوبية" يضبط طن دواجن مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:27 م
"تموين القليوبية" يضبط طن دواجن مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى دواجن فاسدة
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

شنت الأجهزة التموينية بمحافظة القليوبية برئاسة عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية بمدينة العبور والتى أسفرت عن ضبط طن و50 كيلوجرامًا من الدواجن المجمدة غير مدون عليها أية بيانات بأحد المصانع بمدينة العبور، وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

 

وأكد وكيل تموين القليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل حملة من أعضاء المديرية للمرور على المصانع والمحلات فى إطار خطتها لاستعدادات عيد الأضحى المبارك، واسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع المواد الغذائية بالعبور وبه طن و50 كليو جرام من الدواجن المجمدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى.

 

وأضاف "عبد الحليم" أنه تم تحرير المحضر اللازم بقسم العبور وإحالة المسئول عن المصنع للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنها

اخر الاخبار

اخبار القليوبية

اخبار مصر

تموين القليوبية

مدينة العبور

عربي عبد الحليم




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة