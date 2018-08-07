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"تموين الإسكندرية" تطرح 400 طن لحوم ودواجن بالمجمعات استعدادًا لعيد الأضحى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:00 ص
"تموين الإسكندرية" تطرح 400 طن لحوم ودواجن بالمجمعات استعدادًا لعيد الأضحى محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المديرية قد كثفت استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك، حيث سيتم ضخ كميات من اللحوم البلدية الطازجة و المجمدة و الدواجن والمواد والسلع الغذائية المختلفة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية قد وضعت خطة لضخ كميات اللحوم، تتضمن ضخ 100 طن من اللحوم المجمدة و300 طن من لحوم الخراف الحية، و3 آلاف ذبيحة من اللحوم الضانى المستودرة، و1500 ذبيحة من اللحوم السودانى الطازجة.

وأشار إلى أنه جارى ضخ 300 طن دواجن و 2000 طن سكر و 800 طن أرز و 16 طن مكرونة، و200 طن دقيق، وكذلك 150 طن زيت معبأ، و50 طن زيت عباد شمس، و54 طن مسلى صناعى و13 طن مسلى طبيعى، بالإضافة إلى 5 أطنان زبدة نيوزلاندى.

وأكد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية على أنه جارى إقامة شوادر الاضاحى فى الأحياء المختلفة، مع التشديد على حملات الرقابة التموينية لضبط أى سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك، أو التلاعب فى الأسعار المقررة.


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