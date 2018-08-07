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تقارير: حريق مجمع ميندوسينو الأكبر فى تاريخ كاليفورنيا الحديث

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:00 ص
تقارير: حريق مجمع ميندوسينو الأكبر فى تاريخ كاليفورنيا الحديث حريق - أرشيفية
لوس أنجليس (أ ف ب)
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بات حريق مجمع ميندوسينو فى شمال كاليفورنيا على وشك أن يصبح الأكبر فى تاريخ الولاية الحديث، وفقا لأرقام أصدرتها السلطات المحلية الإثنين.

واستنادًا إلى أحدث حصيلة أوردها جهاز رجال الإطفاء فى كاليفورنيا، فإنّ حريق مجمع ميندوسينو، الذى يشمل حريقين هما "حريق النهر" و"حريق المزرعة"، قد دمّر 110748 هكتارًا أى ما يعادل تقريبا حجم مدينة لوس أنجليس.

فبعد تخطّيه شدّة حريق "سيدار" الذى أتى فى أكتوبر 2003 على 110579 هكتارًا، بات حريق مجمع ميندوسينو على وشك أن يتجاوز أيضا شدّة حريق "توماس" الذى دمّر 114078 هكتارًا فى ديسمبر 2017.

وقال سكوت ماكلين المتحدث باسم جهاز الإطفاء فى فيديو نشر على فيسبوك "للأسف، أتوقع أن أراه (حريق مجمع ميندوسينو) يُصبح الحريق الأول" من حيث الشدّة.

كما أنّ هناك حريقًا آخر هو "حريق كار" الذى قالت السلطات إنّ سببه "عطل ميكانيكى فى عربة" تسبب فى تطاير شرارات فى ظروف جافة. وأدى هذا الحريق إلى تدمير 1600 مبنى بما فيها ألف منزل. وتم نشر أكثر من 4200 رجل إطفاء لمكافحته، إلا أنهم لم ينجحوا سوى فى احتواء 45% منه حتى الآن.

ومن بين الحرائق الأخرى التى تشهدها الولاية حريق فيرغسون الذى تم احتواؤه بنسبة 38%.


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