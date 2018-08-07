"تعليم الغربية": إحلال وتجديد 52 مدرسة على مستوى المحافظة

أكد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع" أن هناك 52مدرسة وإدارة تعليمية ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد 2018 /2019 منها 14مدرسة توسع و4 مدارس إحلال كلى و13مدرسة إحلال جزئى و21مدرسة إنشاء جديد، وتحديث وتطوير ديوان إدارة كفر الزيات، وذلك لتقليل الكثافات بالمدارس وانتظام العملية التعليمية.

وأشار" عايد" أنه تم استلام مدارس أولاد مسلم بكفر الجنيدى بزفتى، اللواء وفيق رجب الثانوية بالسنطة، رنا رامى صلاح بإدارة السنطة، حامد مرسى فرج بشرق طنطا، صلاح الدين الرسمية للغات بغرب المحلة، كفر نصير الابتدائية بإدارة بسيون، النصر ب بإدارة كفر الزيات، إسحاق يعقوب ب بإدارة كفر الزيات، السادات ب المشتركة ببنا أبو صير بإدارة سمنود، بيومى السيد رجب بزفتى، سيدى عتمان بغرب طنطا، الشهيد الحلوانى بكنيسة دمشيت شرق طنطا، الشهيد طلبه السايح بزفتى، قطور الإعدادية الحديقة بقطور، الشهيد محمد عبد النبى الاعدادية بنات بكفر الزيات، شهداء حصة شبشير للتعليم الاساسى بشرق طنطا، السيد اسماء بنت ابى بكر بشرق المحلة، ميت عساس الاعدادية بنات بسمنود، عزبة البندارى تعليم اساسى بالسنطة، احمد عبد المجيد الفقى الرسمية للغات ببسيون، محلة ابو على الثانوية بنين بشرق المحلة، محمد الخولى بشرق طنطا، وحدة المعتمدية بغرب المحلة، محمد فريد الابتدائية بسمنود، دلبشان ابتدائى بكفر الزيات، سجين الكوم ابتدائى بقطور، محمد ماهر حبلص بشرق طنطا، بوريج الجديدة تعليم اساسى بقطور، ابيار الاعدادية تعليم اساسى بكفر الزيات، ألابشيط الابتدائية المشتركة بغرب المحلة، المصرية اليابانية بسمنود، كتامة الابتدائية المشتركة ببسيون، ابيار تعليم اساسى كفر الزيات، المستشار زكى شرف تعليم اساسى بالسنطة، اسماعيل ابو عيانة تعليم اساسى بقطور، عبد الحميد جاب الله تعليم اساسى شرق طنطا، نفيا الابتدائية بشرق طنطا، شوقى الرفاعى تعليم اساسى السنطة، كفر حسان اعدادى بسمنود، الحاجة بثينة تعليم اساسى بغرب طنطا، هالة عبد الجواد بدوى تعليم اساسى سمنود، القيراطية تعليم اساسى غرب المحلة، سعد ابن ابى وقاص تعليم اساسى بكفر الزيات، ميت الليت تعليم اساسى بالسنطة، عادل العبد تعليم اساسى بغرب طنطا، سبطاس تعليم اساسى بشرق طنطا، بدر السنيطى الثانوية المشتركة بسبرباى شرق طنطا، سمنود الاعدادية الجديدة بسمنود، الشهيد السيد عبد الحق شفطر ابتدائى بسيون، مؤسسة العجيزى ابتدائى غرب طنطا، مبنى ديوان إدارة كفر الزيات، مؤسسة قطور الابتدائية بقطور.