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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:25 م
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تعرف على 384 وظيفة توفرها القوى العاملة بالقليوبية وطرق التقديم

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:48 م
تعرف على 384 وظيفة توفرها القوى العاملة بالقليوبية وطرق التقديم محمد سعفان وزير القوى العاملة
القليوبية - نيفين طه
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أعلن فتحى الدسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، توفير 348 فرصة عمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص للشباب.

وأشار الدسوقى إلى أن تلك الوظائف متاحة فى بهتيم وشبرا الخيمة للشباب بمؤهل وبدون مؤهل.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أن التقدم يتم عن طريق مقر المديرية بمدينة بنها، أو عبر مكاتب المديرية التابع لها، مضيفا أن المتقدم للوظيفية يتوجه ومعه صحفية الحالة الجنائية وشهادة الميلاد والمؤهل الدراسي .

وأضاف الدسوقى على من يرغب فى شغل هذه الوظائف التوجه إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية “بنها – كورنيش النيل – الفلل – بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.


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