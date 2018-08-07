تعرف على معايير اختيار الانتداب بمديرية المالية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

ترأس اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لجنة لاختبار عدد من المتقدمين للعمل ندباً بالمديرية المالية بالشرقية والبالغ عددهم 5 لاختيار الأكفأ والأنسب وذلك في ضوء إعلان المحافظة رقم 7 لسنة 2018، وهم من العاملين بمديريات "الطرق – والصحة – والتربية والتعليم ".

وأوضح المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار .

وحضر الاختبارات اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية والمحاسب فخري عبد العزيز مستشار المحافظ ومدير إدارة الموارد البشرية بالديوان العام .