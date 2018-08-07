تعرف على آخر موعد لتسكين 3541 طالب وطالبة بمدن جامعة بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، على أن الجامعة تقوم بتسكين 3541 طالب وطالبة موزعة على خمسة مدن جامعية بشرق وغرب النيل، لافتا أن آخر موعد التسجيل بالمدن الجامعية الثلاثاء الموافق 21 من أغسطس الجارى.

وأوضح منصور حسن فى بيان له اليوم ، أن سعة مدينة الطلبة بشرق النيل 1620 طالب، ومدينة الطالبات سعة 1180 طالبة، بينما تسع مدينة عبد السلام عارف 430 طالبة، ومدينة الرمد 234 طالبة، ومدينة الشبان 77 طالبة، وأكد أن العمل بالمدن الجامعية يسير على قدم وساق استعداداً لاستقبال الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وذلك طبقا لضوابط صارمة لضمان جودة الأطعمة التي تقدم لطلاب المدن الجامعية.

كما أصدر رئيس الجامعة تعليمات مشددة بضرورة الحرص على الالتزام بالآداب الجامعية والحزم والانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف اللوائح والقوانين، لافتًا إلى أنه لا يتم تسكين الطلاب إلا بعد ظهور نتيجة تحليل السموم، ومشيراً إلى توافر أماكن للطلاب لذوى الإعاقة ويتم قبولهم وتسكينهم مباشرة دون الرجوع للقواعد.

جدير بالذكر أن الدكتور منصور حسن، سبق وقد قام بافتتاح قاعة الملتقى الشبابى بالمدينة الجامعية للطلاب بشرق النيل بسعة 600 طالب وطالبة، مزودة بأحدث الأجهزة من شاشات عرض ونظام صوتى حديث، إضافة إلى توافر الإنترنت بكافة أركانها من خلال "الواى فاى" علاوة على وجود نظام إطفاء حريق متكامل، يأتى ذلك في إطار خطة الجامعة لإنشاء سلسلة من القاعات التثقيفية والترفيهية لطلاب الجامعة

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