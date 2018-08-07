تشكيل ثلاث لجان في تعز لاستكمال تحرير المحافظة

إيمان حنا

شكلت محافظة تعز اليمنية ثلاث لجان تتولى عملية الإشراف والاعداد والتحضير لاستكمال عملية تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية، هذا ما أقره أقر اجتماع عقده محافظ تعز الدكتور أمين محمود .

ويرأس اللجنة الاشرافية وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري فيما يرأس اللجنة العسكرية قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وعضوية عدد من قادة الألوية العسكرية.

فيما يرأس لجنة الإسناد الشعبي عارف جامل وتضم في عضويتها وكلاء المحافظة وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الجماهيرية.

يذكر أن تعز تطوقها المليشيا الحوثية منذ ثلاث سنوات وتعانى أزمة فى وصول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، كما شهدت مؤخرا مقتل أحد العاملين فى الصليب الأحمر الدولى.