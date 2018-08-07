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تشريح جثة شاب انتحر شنقًا داخل غرفته بمصر القديمة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:10 م
تشريح جثة شاب انتحر شنقًا داخل غرفته بمصر القديمة انتحار - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشارمحمد الطنبارى وبإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أطباء التشريح بمصلحة الطب الشرعى، بتشريح جثة شاب انتحر شنقا داخل غرفته بمصر القديمة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وتسليمه لذويه.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المنتحر، أنه فى نهاية العقد الثالث من العمر، حيث تبين وجود أثار خنق وزرقان فى رقبته، ولم يتم العثور على آثار تعدى أو جروح بجسده، وتم العثور على حبل بجواره.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن الشاب المنتحر عمره 27 عامًا، ارتبط بعلاقة عاطفية بفتاة  لمدة تزيد عن 3 سنوات، وطلب من والده الارتباط بها لكنه رفض تزويجها ويوم الواقعة نشبت مشاجرة مع والده وطلب منه الذهاب معه لخطبته، لكنه رفض فهدده بالانتحار .

وتبين أنه دخل غرفته، وأغلق الباب على نفسه لساعات، و تبين أنه شنق نفسه بحبل داخل غرفته، حيث تم إبلاغ الشرطة.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا يفيد بانتحار شاب داخل غرفته عقب مشاجرة مع والده، وبنقله للمستشفى العام تبين وفاته قبل ساعات.

 

 

 


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