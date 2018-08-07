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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:06 م
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تدمير وكر لداعش والعثور على صاروخ "كاتيوشا" و 28 عبوة ناسفة بالعراق

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:24 م
تدمير وكر لداعش والعثور على صاروخ "كاتيوشا" و 28 عبوة ناسفة بالعراق داعش العراق - أرشيفية
أ ش أ
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عثرت القوات الأمنية فى محافظتى نينوى وصلاح الدين بالعراق، على العشرات من العبوات الناسفة فى مناطق متفرقة من المحافظتين، ودمرت وكرا لإرهابي تنظيم داعش.
 
وقال العميد يحيى رسول الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين عثرت على صاروخ كاتيوشا، و4 عبوات ناسفة، و56 هيكلا لعبوات قمعية فى قضاء بيجى.
 
وعثرت قوة أخرى من القيادة على 24 عبوة ناسفة خلال تطهير وتفتيش خط أنابيب النفط من مصفى بيجى الممتد إلى مصفى الدورة، وتم تفجيرها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات نينوى عثرت على وكر للإرهابيين بداخله مواد غذائية.

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