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تدريب سائقى سيارات الوحدات المحلية على سيارة مجابهة السيول فى سوهاج

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:53 م
تدريب سائقى سيارات الوحدات المحلية على سيارة مجابهة السيول فى سوهاج تدريب سائقى سيارات الوحدات المحلية على سيارة مجابهة السيول
سوهاج – عمرو خلف
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 أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج علي أهيمة تدريب العاملين والسائقين بمختلف الوحدات المحلية علي استخدام المعدات والسيارات الحديثة، خاصة سيارات كسح المياه والسيارات متعددة الأغراض، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة استعدادا لفصل الشتاء، خاصة بالوحدات المحلية التي قد تتعرض لأخطار الأمطار الغزيرة أو السيول.

ومن جانبه أوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم  فى بيان للمحافظة، أنه تم تدريب سائقي سيارات ومركبات الوحدات المحلية القروية على سيارة مجابهة السيول السيارة متعددة الأغراض، والتي تعمل على شفط مياه الشرب والصرف الصحي، والرغوة لمجابهة الحرائق ومزودة بخراطيم مياه مطافى بطول ٥٠٠ متر، تسطيع التحرك لكل القرى، وإلي أقرب مصدر مياة لمعاونة الحماية المدينة، كما تستخدم فى رى الحدائق بنظام البدالة، وكذلك فى غسيل الأرصفة وأسوار المساجد والكنائس.

وأشار المحافظ إلي وجود معدات بكفاءة عالية بالمحافظة للتعامل مع الأزمات المختلفة، بالإضافة إلي وعي المسئولين الكامل في جميع مستويات الإدارات بكيفية التعامل مع الأزمات، من خلال الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها محافظة سوهاج في التعامل مع الكوارث الطبيعية والسيول، والقيام بـ 9 سيناريوهات عملية ومحاكاة لمواجهة الكوارث الطبيعية واخطار السيول.

 

 


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