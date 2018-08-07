تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التي استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 26 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.