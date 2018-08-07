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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:24 م
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تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:19 م
تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد سفينة حاويات - ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التي استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 26 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين وخروج 3 سفن  ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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