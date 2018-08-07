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تحالف إعادة الشرعية باليمن يؤكد إلتزامه بمحاربة الإرهاب حفاظا على الأمن العالمى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:51 ص
تحالف إعادة الشرعية باليمن يؤكد إلتزامه بمحاربة الإرهاب حفاظا على الأمن العالمى تركى المالكى
كتبت: إيمان حنا
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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف إعادة الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركى المالكى أن التحالف يخوض حرباً مع التنظيمات الإرهابية فى اليمن كتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابى والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران التي تجمعها الإيديولوجيا المتطرفة وعدم التعايش مع الآخر.
 
أضاف المالكى؛ فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية ؛ أن التخالف نفذ ولا يزال عمليات مشتركة مع الأشقاء العرب لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من خلال العمليات الجوية و البحرية وعمليات القوات الخاصة المشتركة ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي .
 
وقال العقيد المالكى: " تابعنا ما تم نشره اليوم بوكاله اسوشيتد برس بعنوان "حرب اليمن تربط الولايات المتحدة ، الحلفاء والقاعدة "، وأن ما تم سرده من روايات واستنتاجات خاطئة، وتعبر عن الرأي الشخصى للكاتبة ولا تستند على أدلة أو حقائق مقنعة، وكان الأولى بالكاتبة تحري الدقة والمصداقية والمعايير المهنية بالتواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستيضاح جهود التحالف في محاربة الإرهاب وتزويدها بالمعلومات التفصيلية في هذا الجانب مع العلم أن قناة التواصل مع الكاتبة وجميع الإعلاميين  مفتوحة.
 
وشدد العقيد المالكي على أن التحالف مستمر في جهوده وعملياته لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم ، وسيستمر التعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة بالداخل اليمني لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم داعش الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران .

 


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