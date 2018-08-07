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تجديد حبس 3 متهمين جدد فى جلب مخدر الأيس عبر مطار القاهرة 15يوما

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:23 م
تجديد حبس 3 متهمين جدد فى جلب مخدر الأيس عبر مطار القاهرة 15يوما مخدر الأيس-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية تجديد حبس 3 متهمين جدد، اشتركوا مع أخرين محبوسين فى جلب مخدر الآيس، ومحاولة تهريبه عبر مطار القاهرة، 15 يوما ذمة التحقيق.
 
ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الهاربين وهم كل من "محمد.ك.ع"، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، سبق اتهامه في 15 قضية آخرها "شيك"، ومحكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، و"سمير.م.ى"، صاحب شركة استيراد وتصدير، سبق اتهامه في 13 قضية آخرهم "تبديد" ومحكوم عليه فيها بالحبس سنة. 
 
كما تم ضبط "عمر.م. ك" عاطل، نجل الأول، وذلك حال استقلالهم سيارتين رقم (ول ج 284 – ج ل أ 296) بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهم كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 2،400 كيلو جرام ومسحوق "بيج – أبيض اللون" للمادة الفعالة للحشيش الصناعى "الفودو"، والمدرج على جدول المخدرات وزنت 10،600 كيلو جرام و125 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، و7هواتف محمولة ومبالغ مالية.
 
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، والتفتيش اعترفوا بقيامهم بجلب المخدر المضبوط بقصد الإتجار والترويج على عملائهم داخل البلاد والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والهواتف المحمول والسيارتين للنقل والترويج.

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