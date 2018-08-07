"بنها حلوة بينا".. حملة تعيد البريق لتمثال سعد زغلول بعاصمة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شن مجلس مدينة بنها بالقليوبية برئاسة نجوى العشيرى، عملية صيانة كبرى لتمثال سعد زغلول، وذلك بالتعاون مع المهندس جلال عبد الفتاح عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة إيفان، والمهندس مصطفى حسيب، لصيانة التمثال ليعود إلى شكلة الطبيعى.

وأكدت نجوى العشيرى، رئيس مدينة بنها، أن هذه العملية يقوم بها متخصصون فى ذلك المجال تحت إشراف الدكتور سالم عطية سلام عميد كلية التربية الفنية سابقاـ حيث أن هذه الصيانة تتم ضمن فاعليات "مبادرة بنها حلوة بينا" لتجميل عاصمة القليوبية.

ويقع تمثال سعد زغلول فى وسط مدينة بنها بالقليوبية، بيد الفنان والنحات المصري السيد مرسى صادق، فى الفترة منذ عام 1936وحتى العام 1938 وهو من النحاس الاحمر، ومقام فى بنها منذ ذلك التاريخ.