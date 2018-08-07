video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بنك إيطالى يوقف إعلاناته على فيس بوك حتى تحسين المعايير الأخلاقية للموقع

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:14 م
بنك إيطالى يوقف إعلاناته على فيس بوك حتى تحسين المعايير الأخلاقية للموقع بنك أونى كريديت الإيطالى
رويترز
إضافة تعليق

قال الرئيس التنفيذى لأونى كريديت اليوم الثلاثاء إن البنك الإيطالى توقف عن استخدام موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى حملات الإعلان والتسويق وإنه لن يعود إلى ذلك حتى تُحسن الشركة الأمريكية العملاقة معاييرها الأخلاقية.

وقال جان بيير موستييه خلال مؤتمر بالهاتف مع المحللين اليوم "لا تعمل فيسبوك بطريقة أخلاقية... لن نستخدمهم حتى يتحلوا بالسلوك الأخلاقى الصحيح".

ورد موستييه بالإيجاب على سؤال عما إذا كان القرار يرتبط بفضيحة كامبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

وقال إن فيسبوك قدمت ضمانات بأنها لن تستخدم بيانات المستخدمين لكنها فعلت ذلك فى نهاية المطاف.

وتواجه فيسبوك تدقيقا مكثفا فى نزاع يتعلق بانتهاك البيانات يشمل كامبرج أناليتيكا، التى ربما تكون حصلت على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير مشروعة.

وأطلقت الفضيحة عدة تحقيقات رسمية فى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال أونى كريديت إن قرار التوقف عن استخدام فيسبوك فى أنشطته اتُخذ فى نهاية مارس .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيس بوك تجرى محادثات مع البنوك لجمع بيانات مستخدميها المالية

الهند تطلب من الشركات البحث عن سبل لحجب فيس بوك وواتس آب عند الحاجة

لماذا حظرت فيس بوك وجوجل وأبل اليمينى "اليكس جونز" من خدماتها؟

أونى كريديت

فيس بوك

إيطاليا

إعلانات فيس بوك




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة