بنك إيطالى يوقف إعلاناته على فيس بوك حتى تحسين المعايير الأخلاقية للموقع

رويترز

قال الرئيس التنفيذى لأونى كريديت اليوم الثلاثاء إن البنك الإيطالى توقف عن استخدام موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى حملات الإعلان والتسويق وإنه لن يعود إلى ذلك حتى تُحسن الشركة الأمريكية العملاقة معاييرها الأخلاقية.

وقال جان بيير موستييه خلال مؤتمر بالهاتف مع المحللين اليوم "لا تعمل فيسبوك بطريقة أخلاقية... لن نستخدمهم حتى يتحلوا بالسلوك الأخلاقى الصحيح".

ورد موستييه بالإيجاب على سؤال عما إذا كان القرار يرتبط بفضيحة كامبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

وقال إن فيسبوك قدمت ضمانات بأنها لن تستخدم بيانات المستخدمين لكنها فعلت ذلك فى نهاية المطاف.

وتواجه فيسبوك تدقيقا مكثفا فى نزاع يتعلق بانتهاك البيانات يشمل كامبرج أناليتيكا، التى ربما تكون حصلت على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير مشروعة.

وأطلقت الفضيحة عدة تحقيقات رسمية فى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال أونى كريديت إن قرار التوقف عن استخدام فيسبوك فى أنشطته اتُخذ فى نهاية مارس .