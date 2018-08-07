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بلاغ كاذب بالعثور على جسم غريب بناحية كوبري غيتة فى الشرقية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:52 ص
بلاغ كاذب بالعثور على جسم غريب بناحية كوبري غيتة فى الشرقية جسم غريب -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم، بالتنسيق مع قسم المفرقعات بالحماية المدنية، بتمشيط منطقة كوبري غيتة أسفل الطريق الإقليمي، بعد بلاغ للشرطة بالعثور علي جسم غريب، وتبين أن البلاغ كاذب.

 تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، يفيد بلاغا  لشرطة النجدة، من أحد الأهالي بالعثور علي جسم غريب، ناحية كوبري غيتة أسفل الطريق الإقليمي، وتوجه ضباط المفرقعات والأجهزة الأمنية، وبالفحص وتمشيط المنطقة، تبين أن البلاغ كاذب.

 

 


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