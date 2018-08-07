بريطانيا تدعو إلى التهدئة وضبط النفس فى خلاف بين السعودية وكندا

رويترز

حثت بريطانيا كندا والسعودية اليوم الثلاثاء على ضبط النفس وسط خلاف دبلوماسى نجم عن تصريحات صدرت عن كندا وأبدت فيها قلقها بشأن احتجاز نشطاء فى السعودية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن " كلا من كندا والسعودية شريك وثيق للمملكة المتحدة ونحث على ضبط النفس فى الموقف الحالي.

" المملكة المتحدة مؤيد قوى لحقوق الإنسان. ونبدى قلقنا بشكل منتظم للحكومة السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان بما فى ذلك احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان فى الآونة الأخيرة".