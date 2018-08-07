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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:22 م
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باريس تدين مقتل 3 جنود تشيكيين فى هجوم انتحارى بأفغانستان

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:09 م
باريس تدين مقتل 3 جنود تشيكيين فى هجوم انتحارى بأفغانستان وزير الخارجية الفرنسى لودريان
أ ش أ
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أدانت فرنسا بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، الهجوم الانتحارى فى أفغانستان الذى أودى بحياة ثلاثة جنود تشيكيين تابعين لبعثة حلف الناتو للدعم والتدريب والمشورة ومساعدة المؤسسات والهيئات الأمنية الأفغانية "الدعم الحازم"، فضلاً عن إصابة عدد من العسكريين الأفغان والأمريكان.

وعبرت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن تعازيها لأسر وأقارب الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما جددت فرنسا دعمها لبعثة الناتو التى استهدفها هذا الهجوم، معربة عن تضامنها مع أعضاء الحلف والسلطات الأفغانية فى حربها على الإرهاب.

وكان هجوم انتحارى يوم الأحد، قد تبنته حركة طالبان وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود تشيكيين كانوا ضمن دورية فى شرق أفغانستان، فى اعتداء يعد الأكثر دموية منذ أشهر يستهدف قوات حلف شمال الأطلسي.

يشار إلى أن حلف شمال الأطلسى أنهى عملياته القتالية فى أفغانستان عام 2014 وسحب معظم قواته، لكنه لا يزال يحتفظ بقوة تضم 16 ألف عنصر تتولى مهمة التدريب ومكافحة الإرهاب.


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