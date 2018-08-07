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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:12 م
خالد صلاح
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اليونان تهدم آلاف المبانى المتسببة فى مصرع العشرات أثناء حرائق الغابات

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:37 م
اليونان تهدم آلاف المبانى المتسببة فى مصرع العشرات أثناء حرائق الغابات حرائق الغابات فى اليونان - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن أليكسس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، اليوم الثلاثاء، هدم آلاف المنشآت غير القانونية بعدما تسببت فى احتجاز العشرات من ضحايا حرائق الغابات الأخيرة، مما أدى إلى مصرعهم.
 
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن "تسيبراس" أكد أنه سيتم البدء فى هدم 3200 مبنى بشكل فورى فى منطقة أتيكا، والتى تضم العاصمة أثينا، مشددا على أنه سيتم تطبيق ذلك الإجراء بجميع أنحاء البلاد.
 
كما تعهد رئيس الوزراء اليونانى أليكسس تسيبراس بتحقيق كامل فى كارثة حرائق الغابات التى اجتاحت البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن تسيبراس تعهد أن يتولى خبراء التحقيق فى جميع جوانب كارثة حرائق الغابات الأكبر فى البلاد منذ عقود وأن يتم إعادة بناء المناطق المتاخمة للساحل التى تدمرت على مستوى أعلى من ذى قبل.

وأضافت الشبكة أن تسيبراس قاد اجتماعا مع الوزراء والمسؤولين الإقليميين بقرية "لافريون" الساحلية القريبة من المناطق المدمرة جراء الحريق الذى شب فى 23 من يوليو الماضى.

 
وكان 91 شخصا قد لقوا مصرعهم جراء حرائق الغابات الأخيرة ، حيث احتجز معظمهم داخل الشوارع الضيقة مع إغلاق الممرات المؤدية إلى الساحل - وهو أمر غير قانونى - بالإضافة إلى وجود العشرات من المبانى غير الشرعية التى أعاقت عملية هروبهم . 
 
وتواجه حكومة أليكسس تسيبراس اتهامات عدة بالتباطؤ والإهمال فى التعامل مع حرائق الغابات التى شبت فى 23 من يوليو الماضى.
 

 

 

 

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