اليوم.. نظر تجديد حبس 7 متهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية بالخليفة

كتب أحمد إسماعيل

حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، جلسة اليوم، لنظر تجديد حبس تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء وسماسرة، لاتهامهم بالاتجار بالأعضاء البشرية فى منطقة الخليفة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه، وأمرت بعرض الطفل الضحية على الطب الشرعى وكتابة التقرير الخاص بحالته لإرفاقه، كما أمرت باستدعاء عدد من الضحايا للتحقيق معهم فى الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقى رجال المباحث، القبض على طفل من أطفال الشوارع خلال أحد الدوريات الأمنية لقسم شرطة الخليفة، وخلال فحصه تلاحظ لرجال الأمن وجود جرح كبير وأثر خياطة حديثه بجانب البطن، وبسؤال الطفل أكد عن إجراء عملية بالكلية بالجانب الأيمن، مشيرا إلى أن عدد من الأشخاص قاموا بإجراء عملية له واستئصال كليته، وذلك بعدما خطفوه من منطقة السيدة عائشة وخدروه، وهددوه فى حالة الإفصاح عن الأمر سيتم قتله، مشيرًا إلى وجود ضحايا آخرين.

تم تشكيل فريق بحث بنطاق القسم، ومن خلال الطفل الضحية تم التعرف على مكان أحد المتهمين، وبعد إذن النيابة تم ضبط المتهم، وبالتحقيق معه اعترف على باقى المتهمين الذين يستغلون أطفال الشوارع، والراغبين فى جمع أموال لسوء ظروفهم المادية ويقومون باستقطابهم لبيع كليتهم.

وأسفرت التحريات عن أن الواقعة تضم أكثر من 18 متهما، ما بين أطباء سماسرة ومتورطين فى عمليات الاستقطاب والبيع واستدراج المتعسرين ماديا، للتبرع بأعضائهم، بمقابل مادى يتراوح من 20 إلى 30 ألف جنيه، ويتم إجبارهم على توقيع شيكات وإيصالات أمانة، لضمان عدم إخلالهم بالاتفاق أو إبلاغ الشرطة عنهم.

فيما تبين من تحريات المباحث أن ثلاثة من الأطباء كانوا يتواصلون مع المتهمين عن طريق هواتف محمولة وعن طريق تطبيق "واتس اب"، وجارى تكليف مباحث الاتصالات والمصنفات الفنية بتحديد هوية الأطباء وضبطهم وإحضارهم حيث أثبتت التحريات المبدئية أن هناك 4 أطباء جار الاستعلام عنهم والاستعلام عن 7 آخرين من السماسرة والمسئولين عن تهيئة الضحايا قبل الجراحة.