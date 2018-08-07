النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعى والتحريات فى مقتل عامل على يد زوجته وشقيقها

كتب أحمد الجعفرى

تنتظر النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بعامل قتل على يد زوجته وشقيقها بمنطقة الصف بجنوب الجيزة؛ بعد مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلافات أسرية، للوقوف حول ظروف وملابسات إصابته التى أودت بحياته، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط عاطل وشقيقته متورطين فى قتل زوج الأخيرة، بعد مشاجرة نشبت بينهم بمركز الصف بجنوب الجيزة؛ وذلك تنفيذًا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية القضية.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وزوجته، دفعتها للاستعانة بشقيقها والذى حضر إلى منزلهم بمنطقة الصف وتشاجر مع المجنى عليه، وسدد له طعنة نافذة بالرقبة بــ"سكين"، أسفرت عن إصابته بجرح غائر أسفر عن قطع أحدى العروق، وهو ما أدى إلى نزيفه كميات ضخمة من الدماء، خاصة وأنه اخذ المسافة من منزله إلى مستشفى الأندلسية بالصف سيرًا على الأقدام، حتى سقط فى الطريق متوفيًا.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة إصابته بجرح نافذ داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وزوجته "ربة منزل" بسبب خلافات زوجية، مما دفعها للاستعانة بشقيقها للتشاجر معه، حيث سدد له شقيق الزوجة طعنة نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.