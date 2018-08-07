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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:21 م
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الناتج الصناعى الألمانى ينخفض أكثر من المتوقع فى يونيو

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:44 ص
الناتج الصناعى الألمانى ينخفض أكثر من المتوقع فى يونيو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز
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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعى الألمانى انخفض أكثر من المتوقع فى يونيو، بما يشير إلى أن المصانع فى أكبر اقتصاد أوروبى اختتمت الربع الثانى بأداء أضعف.

وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن الناتج الصناعى تراجع بنسبة 0.9%، ليأتى أضعف من التوقعات فى استطلاع لرويترز والتى أشارت لانخفاض نسبته 0.5%.

وجرى تعديل بيانات مايو لتظهر ارتفاعا نسبته 2.4% من زيادة بنسبة 2.6% فى التقديرات السابقة.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادى فى بيان منفصل إن الصادرات المعدلة فى ضوء العوامل الموسمية استقرت دون تغيير يذكر على أساس شهرى فى يونيو، بينما زادت الواردات 1.2%.

وتراجع الفائض التجارى المعدل فى ضوء العوامل الموسمية إلى 19.3 مليار يورو، من 20.4 مليار يورو بعد التعديل بالرفع فى مايو.


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