الموانئ الكويتية: توقف حركة الملاحة البحرية لسوء الأحوال الجوية

الكويت (أ ش أ)

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية فى موانئ (الشويخ، الشعيبة والدوحة) بسبب سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها الكويت.

وذكرت المؤسسة - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن حركة العمليات فى ميناء الشعيبة توقفت عند الساعة الثامنة صباحا، فى حين أن الحركة توقفت فى ميناءى الشويخ والدوحة فى العاشرة صباحا؛ وذلك بناء على الإفادات الميدانية من مديرى العمليات البحرية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد أعلنت على موقعها الإلكترونى تأثر الطقس فى البلاد حاليا بنشاط فى الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار تزيد سرعتها على 60 كيلومترا فى الساعة وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق، مع ارتفاع فى الأمواج.