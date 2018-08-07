المغرب يوافق على استيراد الدواجن من الولايات المتحدة

رويترز

قال مكتب الممثل التجارى الأمريكى ووزارة الزراعة الأمريكية اليوم الثلاثاء ، إن المغرب وافق على استيراد منتجات الدواجن الأمريكية للمرة الأولى، متوقعين أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية بشكل مبدئي نحو 10 ملايين دولار.

ويُنهي الاتفاق حظرا سابقا فرضته المغرب على الدواجن الأمريكية ، استنادا إلى مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء على الرغم من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين البلدين.

وقال الممثل التجارى الأمريكى ووزارة الزراعة الأمريكية إنهما عملا مع الحكومة المغربية "لتقديم ضمانات بشأن سلامة الدواجن الأمريكية". ، وقدرت الجهتان أن المغرب سيمثل سوقا بقيمة 10 ملايين دولار مبدئيا للدواجن الأمريكية، مع النمو بمرور الوقت.

وقال وزير الزراعة الأمريكى سونى بيرديو في بيان "أنا واثق من أن الشعب المغربى حين يتذوق الدواجن الأمريكية سيرغب في المزيد منها"، مضيفا أن فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية يمثل أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

والولايات المتحدة ثانى أكبر مصدر للدواجن في العالم بعد البرازيل، فيما بلغت مبيعاتها عالميا من لحوم الدواجن ومنتجاتها 4.3 مليار دولار العام الماضي.

يأتى الإعلان في الوقت الذي يعانى فيه الكثير من المزارعين الأمريكيين من ضغوط جراء رسوم تجارية على منتجات زراعية أمريكية فرضتها الصين والاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك ودول اخرى ردا على الرسوم التى فرضتها واشنطن على الصلب والألومنيوم وسلع صينية بقيمة 34 مليار دولار.