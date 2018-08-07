video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسئولين تشرع فى التحضير للاجتماع وزارى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:18 م
اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسئولين تشرع فى التحضير للاجتماع وزارى اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسؤلين تشرع في التحضير للاجتماع وزارى
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

عقدت لجنة كبار المسئولين فى السودان ومصر برئاسة وكيل وزارة الخارجية السودانى عبد الغنى النعيم، ومساعد وزير الخارجية المصرى سامى عيسى، اجتماعها اليوم بالقاهرة، لبحث عمل الجان المشتركة بين البلدين فى مجالات السياسة والنقل والزراعة والأغذية والتعليم والخدمات، تمهيدا لرفع تقريرها للوزراء فى اجتماعهم نهاية الشهر الجارى.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغنى النعيم إن الاجتماع يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيسين البشير والسيسى خلال زيارة الرئيس المصرى إلى السودان مؤخرا، مشيرا إلى أن انعقاد اللجان يشكل سانحة للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون المشترك لأنها تحظى بدعم إرادة سياسية عليا. مشددا على ضرورة الوصول إلى مشروعات كبرى بين البلدين فى مجالات البنى التحتية والنقل النهرى والأغذية والزراعة، وكذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية لتحقق أكبر منفعة للشعبين الشقيقين، خاصة و"أننا نواجه تحديات اقليمية ودولية تستدعى هذا النوع من التعاون لبناء علاقة استراتيجية ".

وأكد وكيل الخارجية على اهمية تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين والتى تبلغ مائة مذكرة تم التوصل لها عبر 39 لجنة وزارية. وأشار إلى أهمية اشراك القطاع الخاص فى تلك المشروعات لتحقيق الفائدة المروجة، وسيتم التوقيع على وقائع ومقررات اجتماع اللجنة وإصدار بيان بها بوزارة الخارجية المصرية غدا.

 
اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسؤلين تشرع في التحضير للاجتماع وزارى (1)
 
 
اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسؤلين تشرع في التحضير للاجتماع وزارى (2)
 
 
اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسؤلين تشرع في التحضير للاجتماع وزارى (3)
 
 
اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسؤلين تشرع في التحضير للاجتماع وزارى (4)
 
 
اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسؤلين تشرع في التحضير للاجتماع وزارى (5)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان يعلن تأييده لإجراءات السعودية لردع التدخلات السافرة فى شؤونها الداخلية

جوتيريس يدعو جنوب السودان إلى تطبيق اتفاق تقاسم السلطة سريعاً

المصرف المتحد يبحث مع وفد النقابة العامة بالسودان تنشيط التبادل التجارى

مصر

وزارة الخارجية

السيسى

عمر البشير




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة