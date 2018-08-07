اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسئولين تشرع فى التحضير للاجتماع وزارى

عقدت لجنة كبار المسئولين فى السودان ومصر برئاسة وكيل وزارة الخارجية السودانى عبد الغنى النعيم، ومساعد وزير الخارجية المصرى سامى عيسى، اجتماعها اليوم بالقاهرة، لبحث عمل الجان المشتركة بين البلدين فى مجالات السياسة والنقل والزراعة والأغذية والتعليم والخدمات، تمهيدا لرفع تقريرها للوزراء فى اجتماعهم نهاية الشهر الجارى.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغنى النعيم إن الاجتماع يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيسين البشير والسيسى خلال زيارة الرئيس المصرى إلى السودان مؤخرا، مشيرا إلى أن انعقاد اللجان يشكل سانحة للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون المشترك لأنها تحظى بدعم إرادة سياسية عليا. مشددا على ضرورة الوصول إلى مشروعات كبرى بين البلدين فى مجالات البنى التحتية والنقل النهرى والأغذية والزراعة، وكذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية لتحقق أكبر منفعة للشعبين الشقيقين، خاصة و"أننا نواجه تحديات اقليمية ودولية تستدعى هذا النوع من التعاون لبناء علاقة استراتيجية ".

وأكد وكيل الخارجية على اهمية تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين والتى تبلغ مائة مذكرة تم التوصل لها عبر 39 لجنة وزارية. وأشار إلى أهمية اشراك القطاع الخاص فى تلك المشروعات لتحقيق الفائدة المروجة، وسيتم التوقيع على وقائع ومقررات اجتماع اللجنة وإصدار بيان بها بوزارة الخارجية المصرية غدا.