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" القبائل العربية بأسوان " ينظم حفل وداع للقائم بأعمال القنصل السودانى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:06 م
" القبائل العربية بأسوان " ينظم حفل وداع للقائم بأعمال القنصل السودانى القبائل العربية بأسوان
أسوان - ندى سليم
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نظم ائتلاف القبائل العربية بأسوان، حفل تكريم للسفير عبد الرحيم سر الختم، القائم بأعمال القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، وذلك لغد انتهاء فترة عمله بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من أعضاء القنصلية السودانية وأبناء الجالية السودانية بأسوان.

وأكد  السفير عبد الرحيم سر الختم، أهمية العلاقات الثنائية بين الشعب المصري والسوداني والروابط المشتركة التي تربطهما علي مر العصور، مشددا أن العلاقة المشتركة كانت من العلاقات المميزة علي المستوى الدولي، وأن روابط التقارب ليست روابط جغرافية فقط بل روابط ثقافية وحضارية قديمة. 

 


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