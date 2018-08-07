العثور علي جثة متعفنة لعامل داخل منزله بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

عثرت الأجهزة الأمنية بدمياط على جثة متعفنة لعامل داخل مسكنه بمنطقة باب الحرس بمدينة دمياط.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا بوجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق السكنية بمنطقة باب الحرس .

وعلي الفور وبناء علي تعليمات العميد حسام الباز مدير المباحث الجنائية بدمياط كلف العقيد أحمد سلامة مفتش مباحث قسم أول وثاني دمياط بالانتقال وفحص البلاغ وبصحبته الرائد أحمد الدمرداش رئيس مباحث قسم تاني والنقيب عبد الله رمضان وبفحص البلاغ تبين وجود جثة متعفنة لرجل يبلغ من العمر 60 سنة يدعي طه طه علي عامل من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية .

ومن الفحص تبين أن الوفاة كانت من حوالي ثلاثة أيام ولا توجد فيها شبهة جنائية، وأكد تقرير الكشف الطبى أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وبسؤال أهله لم يتهموا أو يشتبهوا في سبب وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر 2456 لسنة 2018 إداري قسم تاني دمياط وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها.