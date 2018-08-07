السيطرة على حريق هائل شب داخل منزل بالبحيرة

البحيرة: جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق شب فى منزل بعزبة المأمور بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة بنشوب حريق بمنزل بناحية عزبة المأمور دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية وبالفحص تبين نشوب حريق بحظيرة ماشية بالطوب الأبيض والأخشاب ملحقه بمنزل تهانى ر م 45 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، تم السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال المذكورة، قررت بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، وأضافت بنفوق عدد من رؤوس الماشية، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر وجارٍ العرض على النيابة العامة.