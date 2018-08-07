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السويس تحتفل بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاح القناة الجديدة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:36 ص
السويس تحتفل بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاح القناة الجديدة جانب من الاحتفالات
السويس- سيد نون
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حضر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، الاحتفال الذى أقيم بذكرى مرور 3 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة بمركز شباب التوفيق بحى عتاقة، بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، وسعيد محمد السيد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ووليد شوقى رئيس حى عتاقة، والنائب طلعت خليل عضو مجلس النواب وأحمد فضل رئيس مجلس إدارة مراكز شباب المدن على مستوى الجمهورية وكمال بشير رئيس مركز شباب التوفيق.

 

وقال المحافظ أن قناة السويس تم حفرها عام 1859 وافتتحت عام 1869 وتم تأميمها بقرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى 1956 وكان قرار للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بحفر قناة السويس الجديدة قرارا صائباً لحفر القناة الجديدة، وافتتاحها خلال عام فى 6 أغسطس 2015 وفى ذلك ظهرت إرادة المصريين فى جمع 64 مليار جنيه لتمويل المشروع العملاق.

 

وأضاف حامد إلى أن قناة السويس تعد أهم مجرى ملاحى فى العالم، لقدرتها الاستيعابية وزيادة مرور السفن العابرة من قافلة الجنوب والشمال وبخاصة بعد حفر القناة الجديدة.

 

واعرب المحافظ عن سعادته بوجوده فى مركز الشباب وسط ابنائه الموهوبين بمراكز الشباب، مؤكدا على أن مراكز الشباب لها دور اساسى فى خلق جيل سليم قوى وعلى مستوى عالى من المسئولية يقود مصر فى المستقبل ويمثلها فى المحافل العالمية.

 

وقد شملت الاحتفالية فقرة شعرية للطفل أدم أشرف ثم فقرة التنورة لطلائع مراكز شباب، تلاها فقرة فلكلوار للفرقة الفنية طلائع مديرية الشباب والرياضية بقيادة الفنان غريب غندور والتى غنت عدة اغنيات وطنية وأغانى للسيدة ام كلثوم سيدة الغناء العربى، وهناك فقرات فنية، منها رقصة هندى وافريكانو ومسرح العرائس الذى قدم لنا أوبريت الليلة الكبيرة وفرقة السمسمية للطلائع التى قدمت أغنية يا صيادين ويا بيوت السويس.

 

وفى النهاية كرم المحافظ الطفل آدم أشرف الشاعر الصغير، والفنانة الصغيرة أميرة، والفنان غريب الغندور، من فرقة الطلائع الفنية بالشباب والرياضة وممدوح رزق مدير مركز شباب التوفيق.

 

وقدم المحافظ الشكر لرئيس مجلس إدارة مركز شباب التوفيق على المجهود الكبيرة للارتقاء بالمركز والشكر لمدير عام الشباب والرياضة على ما يتم من نشاط ملحوظ فى 23 مركزاً بمحافظة السويس، وأفتتح المحافظ والقيادات مسرح مركز الشباب الذى تم إنشاؤه لإثراء الحركة الفنية والثقافية بالمركز وذلك بمناسبة ذكرى مرور 3 سنوات على افتتاح القناة الجديدة.


 
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