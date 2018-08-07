السودان يعلن تأييده لإجراءات السعودية لردع التدخلات السافرة فى شؤونها الداخلية

الخرطوم (أ ش أ)

أعلن السودان إدانته ورفضه القاطع للادعاءات الكندية ضد المملكة العربية السعودية، واعتبرها تدخلا صريحا وسافرا فى شئون دولة مستقلة وذات سيادة، ومخالفة لأبسط الأعراف الدولية والمواثيق التى تحكم العلاقات بين الدول.

وذكرت رئاسة الجمهورية السودانية - فى بيان مساء أمس الإثنين، أن إدانة السودان ورفضه الادعاءات الكندية يأتى متسقا مع موقفه المبدئى الرافض للتدخل فى الشئون الداخلية للدول للنيل من سيادتها واستقلالها، ومحاولات فرض إملاءات عليها مهما جاءت شاكلتها وتحت أية ذريعة، وما تستهدف من نيل لسيادة الدول تحت ذرائع واهية ومختلقة.

وأشار البيان إلى أن السودان الذى يعانى كثيرا من مثل هذه التدخلات، يؤيد الإجراءات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية لردع مثل هذه التدخلات المستهجنة فى شئونها الداخلية وعلاقتها بمواطنيها، فى ظل سيادة حكم القوانين التى ارتضتها لحفظ وسلامة مجتمعها وسلامها الأهلى وسيادتها.