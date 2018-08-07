السكة الحديد تعتذر عن تأخر قيام قطار 776 إكسبريس القاهرة _ سوهاج

كتب ــ رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم، تأخر قيام قطار رقم ٧٧٦ ركاب مميز القاهرة _ سوهاج، وذلك للتأكد من إجراءات وتعليمات السلامة التى تتخذها الهيئة فى المرحلة القادمة، بضرورة عدم قيام أى قطار إلا بعد التأكد من إجراءات السلامة، وذلك حرصا على أمن وسلامة الركاب .

وأكدت هيئة السكة الحديد فى بيان صحفى، أنه تم التشديد على الورش بعدم خروج أى قطار إلا بعد التأكد من إجراءات وتعليمات السلامة التى من شأنها زيادة عوامل الأمان لمسير القطارات حرصا على أمن وسلامة الركاب والمسافرين .

وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة بعض التأخيرات التى من شأنها زيادة عوامل الأمان وإجراءات السلامة.