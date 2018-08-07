video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس العراقى: من الصعب على بلادنا الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:03 ص
الرئيس العراقى: من الصعب على بلادنا الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران الرئيس العراقى فؤاد معصوم
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال الرئيس العراقى فؤاد معصوم " إن ظروف العراق وطبيعته علاقاته مع إيران واسعة المصالح المشتركة بينهما تجعل من الصعب عليه الالتزام بتنفيذ العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على طهران" .

وأضاف معصوم - فى مقابلة مع قناة "الحرة" الاخبارية اليوم الثلاثاء، أنه يجب على العراق أن لا يكون مع طرف ضد طرف آخر فى الصراعات الموجودة حاليا ، لافتا إلى أن الضغط الكبير على إيران من الممكن أن يؤدى إلى رد فعل يؤثر على وضع العراق ودول أخرى.

وبشأن التظاهرات المطالبة بالخدمات ومحاربة الفساد فى العراق، قال معصوم "إنها دليل على حيوية الشعب العراقي" ، مطالبا الاجهزة الأمنية بحمايتها وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وليس من المفروض أن تستخدم الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية لتفرقة المتظاهرين .

وتابع معصوم قائلا " أحيانا الاعتصامات قد تؤدى إلى دخول تجربة العراق إلى مشاكل كثيرة مثل ما حدث فى الانبار ،، حيث كانت هناك اعتصامات وبعد ذلك تحولت إلى أمور أخرى وتدخلات لجهات تستفيد من هذه الظروف وتدخل ضمن المعتصمين".

وبشأن ملف الانتخابات النيابية، قال معصوم " إن الذين لم يفوزوا فيها هم من أثاروا ضجة كبيرة حول مصداقيتها "، مشيرا إلى أنه فى حال ظهور نتيجة الفرز اليدوى مطابقة أو قريبة من النتائج المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات يجب رفع التهم الموجهة إلى أعضائها وإعادة الاعتبار إليهم .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ماذا بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران؟ هل تغير طهران سلوكها الخارجى وتحد من تدخلاتها الإقليمية؟ وهل صحيح أن العقوبات تستهدف تغيير سياسات روحانى وخامنئى وليس إسقاط النظام؟ 5 مشاهد تجيب عن هذه الأسئلة

حرب التصريحات بين واشنطن وطهران عقب فرض عقوبات أمريكية للضغط فى سبيل إبرام اتفاق نووى جديد.. الاتحاد الأوروبى "قلق" و"نتينياهو" يشيد بالقرار ويدعو الأوروبيين للانضمام.. وواشنطن تطالب الدول بعدم شراء نفط إيران

صور.. العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ.. الرئيس روحانى يصف دعوة ترامب للتفاوض بـ"الحرب النفسية ضد الشعب الإيرانى".. وقراءة فى خطاب الرئيس المعتدل تكشف خطة "اللا خطة" فى طهران لمواجهة مطرقة واشنطن

الرئيس العراقى

ايران

امريكا

العقوبات الامريكيه على ايران

العراق




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة