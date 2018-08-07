الرئيس العراقى: من الصعب على بلادنا الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران

بغداد (أ ش أ)

قال الرئيس العراقى فؤاد معصوم " إن ظروف العراق وطبيعته علاقاته مع إيران واسعة المصالح المشتركة بينهما تجعل من الصعب عليه الالتزام بتنفيذ العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على طهران" .

وأضاف معصوم - فى مقابلة مع قناة "الحرة" الاخبارية اليوم الثلاثاء، أنه يجب على العراق أن لا يكون مع طرف ضد طرف آخر فى الصراعات الموجودة حاليا ، لافتا إلى أن الضغط الكبير على إيران من الممكن أن يؤدى إلى رد فعل يؤثر على وضع العراق ودول أخرى.

وبشأن التظاهرات المطالبة بالخدمات ومحاربة الفساد فى العراق، قال معصوم "إنها دليل على حيوية الشعب العراقي" ، مطالبا الاجهزة الأمنية بحمايتها وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وليس من المفروض أن تستخدم الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية لتفرقة المتظاهرين .

وتابع معصوم قائلا " أحيانا الاعتصامات قد تؤدى إلى دخول تجربة العراق إلى مشاكل كثيرة مثل ما حدث فى الانبار ،، حيث كانت هناك اعتصامات وبعد ذلك تحولت إلى أمور أخرى وتدخلات لجهات تستفيد من هذه الظروف وتدخل ضمن المعتصمين".

وبشأن ملف الانتخابات النيابية، قال معصوم " إن الذين لم يفوزوا فيها هم من أثاروا ضجة كبيرة حول مصداقيتها "، مشيرا إلى أنه فى حال ظهور نتيجة الفرز اليدوى مطابقة أو قريبة من النتائج المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات يجب رفع التهم الموجهة إلى أعضائها وإعادة الاعتبار إليهم .