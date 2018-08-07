الرئيس السيسي يستقبل اليوم ولى عهد أبوظبى

يستقبل اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ليحل ضيفا عزيزاً على وطنه الثانى مصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الزيارة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن أخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة ".