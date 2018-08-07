الرئيس السيسى يستقبل ولى عهد أبو ظبى بمطار القاهرة

كتب محمد طنطاوى

وصل مطار القاهرة الدولى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار زيارته التى يقوم بها لمصر، حيث كان فى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تتناول الزيارة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة.