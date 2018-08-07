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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:55 م
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الرئيس السيسى يستقبل ولى عهد أبو ظبى بمطار القاهرة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:16 م
الرئيس السيسى يستقبل ولى عهد أبو ظبى بمطار القاهرة الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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وصل مطار القاهرة الدولى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار زيارته التى يقوم بها لمصر، حيث كان فى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تتناول الزيارة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء ما يجمع  البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة.

 

 

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

المهندس

هلا والله

يا هلا ومس هلا يالله تحيه وتبارك فيه المهلي ما يولي اسفرت وانورت واستهلت وامطرت السنة عيدين وهذا الثالث مرحبا بولد زايد الخير هذه تحية بالخليجي لحبيب المصريين

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