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الداخلية تزيل 200 مبنى مخالف وتحرر 264 مخالفة تغيير نشاط وحدات سكنية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:56 م
الداخلية تزيل 200 مبنى مخالف وتحرر 264 مخالفة تغيير نشاط وحدات سكنية حملات ازالة _ ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من تنفيذ إزالة 200 حالة متنوعة، وتأمين تنفيذ 23 قرار إلغاء تخصيص وسحب وحدة وتنفيذ 451 قرار غلق وتشميع وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص .

وتم إيقاف 296 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط 24 مخالفة استئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، وضبط 342 مخالفات مبانى لشروط التخصيص، وضبط 524 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، وضبط 264 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى .

وتم تنفيذ إزالة ورفع 2093 مخالفة فورية، وضبط 135 واقعة فض أختام، وضبط 343 مخالفة بيئية ومرورية متنوعة .

 


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