الداخلية تداهم محطات المترو وتضبط 45 بائعا متجولا

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية وانضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية استهدفت محطات مترو الأنفاق .

ونسق قطاع الأمن العام مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة ، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة .

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 45 بائع متجول ، و7 مخالفات ركوب بعربة السيدات ، و12 مخالفة "تدخين ، راكب بدون تذكرة" ، وتحصيل 116 غرامه فورية " تدخين ، نظافة ، راكب بدون تذكرة " ، وتنفيذ (79) إزالة " إشغالات ، إعلانات ، وصلات كهربائية ، وتنفيذ (21) حكم قضائى.