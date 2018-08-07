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الداخلية تداهم محطات المترو وتضبط 45 بائعا متجولا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:40 م
الداخلية تداهم محطات المترو وتضبط 45 بائعا متجولا مترو الأنفاق-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية وانضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية استهدفت محطات مترو الأنفاق .
 
ونسق قطاع الأمن العام مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة ، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة .
 
أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 45 بائع متجول ، و7  مخالفات ركوب بعربة السيدات ، و12  مخالفة "تدخين ، راكب بدون تذكرة" ، وتحصيل 116 غرامه فورية " تدخين ، نظافة ، راكب بدون تذكرة " ، وتنفيذ (79) إزالة " إشغالات ، إعلانات ، وصلات كهربائية ، وتنفيذ (21) حكم قضائى.

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